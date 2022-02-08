Посол РФ в Германии призвал не увязывать «Северный поток - 2» с политикой

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев призвал не увязывать запуск газопровода «Северный поток - 2» с политическими аспектами, передает «Интерфакс».

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Нечаев подчеркнул, что проект является экономическим, коммерческим, в связи с чем не должен быть связан с политикой.

Посол также отметил, что «все понимают» важность запуска газа, поскольку это повлияет на ценовую политику на энергорынке. Нечаев выразил надежду, что «здравомыслие победит» и проект запустят.

Ранее член бундестага ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что решение использовать газопровод «Северный поток-2» как средство давления на Россию «неумное», так как это нанесло бы еще больший внешнеполитический вред.



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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2
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