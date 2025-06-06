При атаке ВСУ в Тамбовской области пострадали три человека

Три человека пострадали после атаки украинских беспилотников в Мичуринске Тамбовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов.

Он подчеркнул, что дроны ВСУ атаковали город в ночь на 6 июня.

«В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Врио губернатора поручил контролировать оказание помощи пострадавшим. На месте ЧП работают правоохранители.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России нейтрализовали 174 украинских БПЛА, дроны сбили в том числе над Тамбовской областью, напоминает 360.ru.

