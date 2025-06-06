При атаке ВСУ в Тамбовской области пострадали три человека
Три человека пострадали после атаки украинских беспилотников в Мичуринске Тамбовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов.
Он подчеркнул, что дроны ВСУ атаковали город в ночь на 6 июня.
«В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», - написал Первышов в своем Telegram-канале.
Врио губернатора поручил контролировать оказание помощи пострадавшим. На месте ЧП работают правоохранители.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России нейтрализовали 174 украинских БПЛА, дроны сбили в том числе над Тамбовской областью, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке ВСУ в Тамбовской области пострадали три человека
- Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить габариты ручной клади
- Над территорией России уничтожили 174 украинских БПЛА
- В Энгельсе произошел пожар на промышленном предприятии
- Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам по иску ИФНС
- В Красноярске мужчина напал с ножом на прохожего
- В Госдуму внесли законопроекты о переименовании трех городов Чечни
- В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
- $115 млрд исчезли: Глава РФПИ отметил уверенность Маска в поведении с Трампом
- СМИ: Россия не намерена нападать на НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru