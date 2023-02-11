Президент Бразилии заявил о желании Байдена завершить конфликт на Украине
Президент США Джо Байден испытывает озабоченность относительно необходимости прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Накануне лидеры Бразилии и США провели переговоры в Вашингтоне. По словам да Силвы, он сообщил коллеге о необходимости создания группы стран, которые прямо или косвенно не вовлечены в украинский кризис, «с тем, чтобы мы могли найти возможности достижения мира».
«Я почувствовал, что президент Байден испытывает ту же озабоченность», — приводит слова политика ТАСС.
Да Силва отметил, что нуждается в партнерах, способных сформировать переговорную группу посредников, которой доверяли бы и Россия, и Украина.
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