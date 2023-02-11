Президент Бразилии заявил о желании Байдена завершить конфликт на Украине

Президент США Джо Байден испытывает озабоченность относительно необходимости прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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Накануне лидеры Бразилии и США провели переговоры в Вашингтоне. По словам да Силвы, он сообщил коллеге о необходимости создания группы стран, которые прямо или косвенно не вовлечены в украинский кризис, «с тем, чтобы мы могли найти возможности достижения мира».

«Я почувствовал, что президент Байден испытывает ту же озабоченность», — приводит слова политика ТАСС.

Да Силва отметил, что нуждается в партнерах, способных сформировать переговорную группу посредников, которой доверяли бы и Россия, и Украина.

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ФОТО: РИА Новости
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