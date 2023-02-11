Президент Бразилии заявил о желании Байдена завершить конфликт на Украине

Накануне лидеры Бразилии и США провели переговоры в Вашингтоне. По словам да Силвы, он сообщил коллеге о необходимости создания группы стран, которые прямо или косвенно не вовлечены в украинский кризис, «с тем, чтобы мы могли найти возможности достижения мира».

«Я почувствовал, что президент Байден испытывает ту же озабоченность», — приводит слова политика ТАСС.

Да Силва отметил, что нуждается в партнерах, способных сформировать переговорную группу посредников, которой доверяли бы и Россия, и Украина.

