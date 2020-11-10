В МИД Великобритании подвергли критике высылку своих дипломатов из Белоруссии

О том, что представители Великобритании покинуи Белоруссию, заявил представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире белорусского телеканала ОНТ. Официальной причиной высылки стала деятельность, "несовместимая" со званием дипломата. Персонами нон-грата стали заместитель посла Великобритании Лиза Тамвуд и военный атташе Тимоти Уайт Бойкотте.



Рааб в свою очередь отметил в своем аккаунте в Twitter, что высылка британцев за "наблюдение за протестами" ничем не обоснована и вызвана желанием Лукашенко продолжить давление на свой народ. Он также заявил, что стране необходимы новые честные выборы.

Агентство передает, что дипломаты, по данным ОНТ, были замечены на встречах с представителями оппозиционных политтических структур. В воскресенье 9 ноября Тамвуд и Бойкотте наблюдали за акцией протеста белорусской оппозиции в Минске. По предварительной информации, они уже покинули Белоруссию.

