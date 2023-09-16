В МИД Украины ожидают получение ракет ATACMS от США

Украина получит от США ракеты дальнего действия ATACMS - переговоры по этому поводу продолжаются, рассказал итальянской газете Corriere della Sera представитель украинского МИД Олег Николенко.

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«С США мы обсуждаем поставки ATACMS. Переговоры продвигаются и скоро мы получим и это оружие», – сказал украинский дипломат.

Николенко рассказал, что Зеленский во время визита в США на заседание Генассамблеи ООН планирует поднять тему альтернативных источников поставок зерна из-за того, что Россия якобы не хочет возобновить «зерновую» сделку.

Ранее представитель Пентагона заявил, что США пока не приняли решения о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS, передает РИА Новости.

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Фото: Соцсети/UkraineMFA
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