В МИД Украины ожидают получение ракет ATACMS от США

«С США мы обсуждаем поставки ATACMS. Переговоры продвигаются и скоро мы получим и это оружие», – сказал украинский дипломат.

Николенко рассказал, что Зеленский во время визита в США на заседание Генассамблеи ООН планирует поднять тему альтернативных источников поставок зерна из-за того, что Россия якобы не хочет возобновить «зерновую» сделку.

Ранее представитель Пентагона заявил, что США пока не приняли решения о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS, передает РИА Новости.



