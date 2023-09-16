В МИД Украины ожидают получение ракет ATACMS от США
Украина получит от США ракеты дальнего действия ATACMS - переговоры по этому поводу продолжаются, рассказал итальянской газете Corriere della Sera представитель украинского МИД Олег Николенко.
«С США мы обсуждаем поставки ATACMS. Переговоры продвигаются и скоро мы получим и это оружие», – сказал украинский дипломат.
Николенко рассказал, что Зеленский во время визита в США на заседание Генассамблеи ООН планирует поднять тему альтернативных источников поставок зерна из-за того, что Россия якобы не хочет возобновить «зерновую» сделку.
Ранее представитель Пентагона заявил, что США пока не приняли решения о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS, передает РИА Новости.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первые российские спасатели прибыли в Ливию
- В МИД Украины ожидают получение ракет ATACMS от США
- Шольц решил не прогнозировать срок боевых действий на Украине
- Путешествие из Вашингтона в Москву? Политологи поспорили о возможностях Трампа договариваться о мире по Украине
- Президент МККК захотела встретиться с Путиным до конца года
- Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами
- Бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД
- Более 40 рейсов задержали в московских аэропортах
- Зерновая атака Украины на ЕС. В Европе не все страны хотят пускать продукцию Киева на внутренний рынок
- В Крыму продали первые национализированные объекты на 815 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru