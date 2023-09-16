Пентагон: Решение о передаче Киеву ракет ATACMS еще не принято
США пока не приняли решения о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.
«На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято», — указали в военном ведомстве.
Как отметил собеседник агентства, американская сторона находится в постоянном контакте с Украиной относительно нужд Киева.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине ракет ATACMS этой осенью. США могут поставить ограниченное количество снарядов, чтобы избежать истощения запасов Пентагона, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru