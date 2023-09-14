Экс-разведчик Риттер: армия России способна заблокировать ракеты ATACMS

«Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», - написал он.

Эксперт полагает, что Пентагон осведомлен о способности России перехватить ATACMS. По его мнению, ракеты не изменят ситуацию на поле боя в пользу Киева.

По данным агентства Reuters, президент США Джо Байден может одобрить поставки ATACMS Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

