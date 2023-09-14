Экс-разведчик Риттер: армия России способна заблокировать ракеты ATACMS
Системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России могут заблокировать системы наведения ракет ATACMS в случае их поставок Украине. Такое мнение в статье для Sputnik высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», - написал он.
Эксперт полагает, что Пентагон осведомлен о способности России перехватить ATACMS. По его мнению, ракеты не изменят ситуацию на поле боя в пользу Киева.
По данным агентства Reuters, президент США Джо Байден может одобрить поставки ATACMS Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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