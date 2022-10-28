В МИД сообщили о задержании более 70 судов за нарушения во время реализации зерновой сделки

«За время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее в ООН выступили за продление продуктовой сделки, указав, что это важно для рынка, отмечает RT.

Россия и Украина в июле подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море, напоминает Ura.ru. Срок действия сделки истекает 19 ноября.

