В МИД сообщили о задержании более 70 судов за нарушения во время реализации зерновой сделки
Более 70 судов были задержаны, некоторые — отстранены в период реализации украинской части сделки по вывозу сельхозпродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов. Об этом сообщили в МИД России.
«За время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее в ООН выступили за продление продуктовой сделки, указав, что это важно для рынка, отмечает RT.
Россия и Украина в июле подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море, напоминает Ura.ru. Срок действия сделки истекает 19 ноября.
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