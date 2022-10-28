В МИД сообщили о задержании более 70 судов за нарушения во время реализации зерновой сделки

Более 70 судов были задержаны, некоторые — отстранены в период реализации украинской части сделки по вывозу сельхозпродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов. Об этом сообщили в МИД России.

В Минобороны РФ и ООН допустили продление «зерновой сделки»

«За время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее в ООН выступили за продление продуктовой сделки, указав, что это важно для рынка, отмечает RT.

Россия и Украина в июле подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море, напоминает Ura.ru. Срок действия сделки истекает 19 ноября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКораблиЗерноМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры