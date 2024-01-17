В МИД России заявили, что отношения с Австралией находятся в самой низкой точке
Отношения России и Австралии достигли самой низкой точки, поскольку Канберра присоединилась к развязанной странами Запада антироссийской кампании. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел России.
Встреча замглавы внешнеполитического ведомства России Андрея Руденко с послом Австралии в России Джоном Гирингом состоялась 17 января. В ходе нее стороны обсудили отношения между двумя странами.
Руденко заявил, что надеется на пересмотр австралийским правительством своей позиции, которая не отвечает интересам строительства безопасного и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее Австралия ввела санкции против 13 россиян, связанных с делом публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом), приговоренного к 25 годам заключения по делу о госизмене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru