В МИД России заявили, что отношения с Австралией находятся в самой низкой точке

Встреча замглавы внешнеполитического ведомства России Андрея Руденко с послом Австралии в России Джоном Гирингом состоялась 17 января. В ходе нее стороны обсудили отношения между двумя странами.

Руденко заявил, что надеется на пересмотр австралийским правительством своей позиции, которая не отвечает интересам строительства безопасного и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Австралия ввела санкции против 13 россиян, связанных с делом публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом), приговоренного к 25 годам заключения по делу о госизмене.

