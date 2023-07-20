Австралия объявила о новых санкциях против России
Канберра вводит новые ограничения, направленные на сдерживание России. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, сообщает ТАСС.
По её словам, в этом пакете санкций 35 организаций и 10 граждан России и Белоруссии те, кто, по мнению австралийских властей, поддерживают проведение военной спецоперации на территории Украины.
«Решение, принятое в тесной координации с нашими международными партнерами», - подчеркнула Вонг, отметив, что под санкции попали также компании, которые имеют важное экономическое и стратегическое значение для России.
Австралийский список санкций дополнили: вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, омбудсмен Татьяна Москалькова, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и другие.
Ранее Минфин США ввел санкции против Кудрина и Сахалинского пароходства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru