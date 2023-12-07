Австралия ввела санкции против 13 россиян

Австралия ввела санкции против 13 россиян, связанных с делом публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом), приговоренного к 25 годам заключения по делу о госизмене. Об этом сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

Япония введет санкции против стран, помогающих обходить ограничения в отношении РФ

«Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле закона Магнитского и запрет на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности», — указано в заявлении министра на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Канберра ввела рестрикции в отношении десяти россиян. Имена попавших в санкционный список не раскрываются. По словам Вонг, они связаны с арестом, судом и приговором Кара-Мурзы, отмечает телеканал «360».

Ранее в МИД Японии пообещали, что Токио до конца года расширит санкции в отношении РФ, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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