Дания вышлет 15 российских дипломатов
Дания приняла решение о высылке из страны 15 российских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.
По словам главы МИД, сотрудники российского дипведомства занимались разведывательной деятельностью. Им предписано покинуть Данию в течение следующих 14 дней.
«Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность», — цитирует Куфуда ТАСС.
Ранее ряд стран Европы приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, Франция намерена выдворить около 30 россиян, пишет Ura.ru. В свою очередь, Германия вышлет 40 российских дипломатов, которых объявила персонами нон грата, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, сотрудников дипведомств РФ высылает Польша и Прибалтика.
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