Дания вышлет 15 российских дипломатов

Дания приняла решение о высылке из страны 15 российских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

Пятый антироссийский «пакет»: США бьют по госдолгу, Евросоюз - по топливу и дипломатам

По словам главы МИД, сотрудники российского дипведомства занимались разведывательной деятельностью. Им предписано покинуть Данию в течение следующих 14 дней.

«Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность», — цитирует Куфуда ТАСС.

Ранее ряд стран Европы приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, Франция намерена выдворить около 30 россиян, пишет Ura.ru. В свою очередь, Германия вышлет 40 российских дипломатов, которых объявила персонами нон грата, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, сотрудников дипведомств РФ высылает Польша и Прибалтика.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ВысылкаДипломатыДания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры