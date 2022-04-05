Дания вышлет 15 российских дипломатов

По словам главы МИД, сотрудники российского дипведомства занимались разведывательной деятельностью. Им предписано покинуть Данию в течение следующих 14 дней.

«Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность», — цитирует Куфуда ТАСС.

Ранее ряд стран Европы приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, Франция намерена выдворить около 30 россиян, пишет Ura.ru. В свою очередь, Германия вышлет 40 российских дипломатов, которых объявила персонами нон грата, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, сотрудников дипведомств РФ высылает Польша и Прибалтика.

