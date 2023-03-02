В МИД России констатировали, что зерновая сделка не работает

Заключенная в июле 2022 года зерновая сделка провалилась. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

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Причиной внешнеполитическое ведомство назвало саботаж договоренностей со стороны западных стран.

По мнению МИД, США и Евросоюз не заинтересованы в помощи нуждающимся странам. Запад пытается превратить ООН в инструмент для реализации своих целей, отметили в ведомстве.

В МИД сообщили, что большая часть украинского зерна идет по сниженным ценам в ЕС, а не в нуждающиеся страны.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил зерновую сделку с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Глава ведомства заявил, что соглашение можно продлить только с учетом интересов Москвы, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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