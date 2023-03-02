В МИД России констатировали, что зерновая сделка не работает

Причиной внешнеполитическое ведомство назвало саботаж договоренностей со стороны западных стран.

По мнению МИД, США и Евросоюз не заинтересованы в помощи нуждающимся странам. Запад пытается превратить ООН в инструмент для реализации своих целей, отметили в ведомстве.

В МИД сообщили, что большая часть украинского зерна идет по сниженным ценам в ЕС, а не в нуждающиеся страны.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил зерновую сделку с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Глава ведомства заявил, что соглашение можно продлить только с учетом интересов Москвы, пишет НСН.

