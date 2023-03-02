Госдеп призвал Россию пойти на продление зерновой сделки
Вашингтон призывает Москву пойти на продление зерновой сделки, а затем и расширить ее. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, США не видят причин для отказа продлить сделку со стороны России.
Ранее о необходимости «расширения» зерновой сделки заявляла украинская сторона. Так, замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васько заявил, что Киев хочет продлить сделку не на 120 дней, а на год, а также включить в нее порты Николаева.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу зерновую сделку. В частности, Лавров заявил, что зерновая сделка может быть продлена только при учете российских интересов.
Зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, одно из условий - разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что это требование не было выполнено.
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