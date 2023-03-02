Госдеп призвал Россию пойти на продление зерновой сделки

Вашингтон призывает Москву пойти на продление зерновой сделки, а затем и расширить ее. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, США не видят причин для отказа продлить сделку со стороны России.

Ранее о необходимости «расширения» зерновой сделки заявляла украинская сторона. Так, замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васько заявил, что Киев хочет продлить сделку не на 120 дней, а на год, а также включить в нее порты Николаева.