Лавров обсудил с Чавушоглу зерновую сделку

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС.

В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки

В частности, Лавров заявил, что зерновая сделка может быть продлена только при учете российских интересов.

Зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, одно из условий - разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. При этом Москва отмечала, что это требование не было выполнено.

Ранее Турция и ООН заявили о желании получить твердые гарантии от Запада по выходу агропродукции и аммиака из России на международные рынки.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РоссииСергей Лавров
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