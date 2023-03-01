Лавров обсудил с Чавушоглу зерновую сделку
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, Лавров заявил, что зерновая сделка может быть продлена только при учете российских интересов.
Зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, одно из условий - разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. При этом Москва отмечала, что это требование не было выполнено.
Ранее Турция и ООН заявили о желании получить твердые гарантии от Запада по выходу агропродукции и аммиака из России на международные рынки.
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