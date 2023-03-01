Лавров обсудил с Чавушоглу зерновую сделку

В частности, Лавров заявил, что зерновая сделка может быть продлена только при учете российских интересов.

Зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, одно из условий - разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. При этом Москва отмечала, что это требование не было выполнено.

Ранее Турция и ООН заявили о желании получить твердые гарантии от Запада по выходу агропродукции и аммиака из России на международные рынки.







