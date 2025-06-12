В МИД РФ заявили об ответе на 18-й пакет санкций ЕС

По его словам, прежде нужно будет посмотреть, какие ограничительные меры будут введены. «Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но, тем не менее, ответные меры, как защитные, так и контрмеры будут предприняты», — заявил дипломат.

Грушко отметил, что Евросоюз недополучает прибыль из-за своих же санкций, это серьезно сказывается на экономике ЕС. По данным Eurostat, рецессия в блоке продолжается.

Ранее стало известно, что главным элементом 18-го пакета санкций Европейского союза в отношении России могут стать меры в энергетическом секторе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

