Валтонен: ЕС немедленно начнет работу над 18-м пакетом санкций против РФ
Евросоюз намерен начать работу над новым пакетом санкций в отношении России. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен на неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции.
Как отметила Валтонен, принятый ЕС 17-й пакет рестрикций был «правильным решением».
«Теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», - указала министр.
Накануне послы стран ЕС одобрили 17-й пакет антироссийских санкций, он предусматривает в том числе запрет на экспорт ряда химикатов и ограничение деятельности компаний, задействованных в обходе существующих мер, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru