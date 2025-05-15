Валтонен: ЕС немедленно начнет работу над 18-м пакетом санкций против РФ

Евросоюз намерен начать работу над новым пакетом санкций в отношении России. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен на неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции.

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Как отметила Валтонен, принятый ЕС 17-й пакет рестрикций был «правильным решением».

«Теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», - указала министр.

Накануне послы стран ЕС одобрили 17-й пакет антироссийских санкций, он предусматривает в том числе запрет на экспорт ряда химикатов и ограничение деятельности компаний, задействованных в обходе существующих мер, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияСанкции Против РоссииЕвросоюз

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