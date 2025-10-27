В МИД РФ заявили об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
27 октября 202516:46
Каких-либо подвижек по вопросу нового раунда российско-украинских переговоров нет. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он напомнил о словах пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, указавшего не ответа от Киева на инициативы Москвы, а также на уход Украины от диалога.
«Вот с тех пор ситуация не изменилась», - заключил дипломат.
Ранее Песков заявил, что Украина не хочет продолжения переговоров и не хочет о чём-то пытаться договариваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
