Он напомнил о словах пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, указавшего не ответа от Киева на инициативы Москвы, а также на уход Украины от диалога.

«Вот с тех пор ситуация не изменилась», - заключил дипломат.

Ранее Песков заявил, что Украина не хочет продолжения переговоров и не хочет о чём-то пытаться договариваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

