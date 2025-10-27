В МИД РФ заявили об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной

Каких-либо подвижек по вопросу нового раунда российско-украинских переговоров нет. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Песков: Запад провоцирует Украину на продолжение войны

Он напомнил о словах пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, указавшего не ответа от Киева на инициативы Москвы, а также на уход Украины от диалога.

«Вот с тех пор ситуация не изменилась», - заключил дипломат.

Ранее Песков заявил, что Украина не хочет продолжения переговоров и не хочет о чём-то пытаться договариваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

