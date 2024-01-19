В МИД РФ заявили о росте вовлеченности Франции в конфликт на Украине
Вызванному в МИД РФ послу Франции Пьеру Леви были предъявлены факты роста вовлечённости Парижа в конфликт вокруг Украины, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В заявлении говорится, что посла проинформировали о гибели 16 января в Харькове группы наёмников, среди которых большую часть погибших и раненых составляли французские граждане.
Леви указали, что гибель его соотечественников «лежит на совести официального Парижа», и что действия французских властей «идут вразрез с заявлениями о важности установления мира».
«Неуклонное наращивание Францией поставок вооружений и военной техники, провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают её в соучастника военных преступлений киевского режима», - заключили в МИД РФ.
Ранее в Министерстве иностранных дел Франции заявили, у Парижа нет наемников «ни на Украине, ни где бы то ни было ещё», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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