В МИД РФ заявили о росте вовлеченности Франции в конфликт на Украине

В заявлении говорится, что посла проинформировали о гибели 16 января в Харькове группы наёмников, среди которых большую часть погибших и раненых составляли французские граждане.

Леви указали, что гибель его соотечественников «лежит на совести официального Парижа», и что действия французских властей «идут вразрез с заявлениями о важности установления мира».

«Неуклонное наращивание Францией поставок вооружений и военной техники, провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают её в соучастника военных преступлений киевского режима», - заключили в МИД РФ.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции заявили, у Парижа нет наемников «ни на Украине, ни где бы то ни было ещё», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

