Франция будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM в месяц

По его словам, поставки начнутся уже в январе 2024 года.

«Авиабомбы AASM сделаны под истребители Mistral, однако мы успешно адаптировали их к самолётам советского типа – МиГ и Сух», – подчеркнул Лекорню.



Он добавил, что также Франция планирует увеличить объём поставляемых на Украину артиллерийских снарядов – до трёх тысяч в месяц вместо прежних двух тысяч.

Ранее в Минобороны Франция объявили, что Париж и Киев дали старт коалиции «Артиллерия для Украины» для поставок украинской армии вооружений и боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

