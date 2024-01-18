Франция будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM в месяц, пишет журнал «Профиль».
По его словам, поставки начнутся уже в январе 2024 года.
«Авиабомбы AASM сделаны под истребители Mistral, однако мы успешно адаптировали их к самолётам советского типа – МиГ и Сух», – подчеркнул Лекорню.
Он добавил, что также Франция планирует увеличить объём поставляемых на Украину артиллерийских снарядов – до трёх тысяч в месяц вместо прежних двух тысяч.
Ранее в Минобороны Франция объявили, что Париж и Киев дали старт коалиции «Артиллерия для Украины» для поставок украинской армии вооружений и боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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