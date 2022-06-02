В МИД РФ заявили, что ответят на новые антироссийские санкции ЕС

По его словам, Россия обязательно ответит на новые санкции Европейского союза.

«В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устала выдумывать и придумывать, не останутся без ответа, соответствующие структуры будут решать коллегиально», - заключил он.

Ранее Постпреды ЕС одобрили шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий отключение Сбербанка от SWIFT, а также ограничения в отношении представителей силовых структур, бизнесменов и сотрудников СМИ, в том числе председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алины Кабаевой.