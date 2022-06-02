В МИД РФ заявили, что ответят на новые антироссийские санкции ЕС
Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Европа «устала выдумывать и придумывать» антироссийские санкции, сообщает ТАСС.
По его словам, Россия обязательно ответит на новые санкции Европейского союза.
«В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устала выдумывать и придумывать, не останутся без ответа, соответствующие структуры будут решать коллегиально», - заключил он.
Ранее Постпреды ЕС одобрили шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий отключение Сбербанка от SWIFT, а также ограничения в отношении представителей силовых структур, бизнесменов и сотрудников СМИ, в том числе председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алины Кабаевой.
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