В МИД РФ заявили, что ответят на новые антироссийские санкции ЕС

Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Европа «устала выдумывать и придумывать» антироссийские санкции, сообщает ТАСС.

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По его словам, Россия обязательно ответит на новые санкции Европейского союза.

«В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устала выдумывать и придумывать, не останутся без ответа, соответствующие структуры будут решать коллегиально», - заключил он.

Ранее Постпреды ЕС одобрили шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий отключение Сбербанка от SWIFT, а также ограничения в отношении представителей силовых структур, бизнесменов и сотрудников СМИ, в том числе председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алины Кабаевой.

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ФОТО: РИА Новости // Григорий Сысоев
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