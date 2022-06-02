Постпреды ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT

Также от данной системы будут отключены Московский кредитный банк, Россельхозбанк и один белорусский банк.



Кроме того, был расширен чёрный список российских граждан, персональные ограничения введут в отношении представителей силовых структур, бизнесменов и сотрудников СМИ, в том числе председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алины Кабаевой.

Ранее источники ТАСС сообщили, что одобренный ЕС шестой пакет санкций в отношении России предусматривает частичное отложенное нефтяное эмбарго.

