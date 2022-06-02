Постпреды ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT

Постпреды Евросоюза утвердили юридические тексты шестого пакета антироссийских санкций, в том числе отключение Сбербанка от SWIFT, сообщает РИА Новости.

СМИ: Еврокомиссия предложила отложить эмбарго на поставки российской нефти

Также от данной системы будут отключены Московский кредитный банк, Россельхозбанк и один белорусский банк.

Кроме того, был расширен чёрный список российских граждан, персональные ограничения введут в отношении представителей силовых структур, бизнесменов и сотрудников СМИ, в том числе председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алины Кабаевой.

Ранее источники ТАСС сообщили, что одобренный ЕС шестой пакет санкций в отношении России предусматривает частичное отложенное нефтяное эмбарго.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕССбербанкЕвросоюз
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