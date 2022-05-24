Россия запретила въезд 154 членам Палаты лордов британского парламента

В сообщении говорится, что решение было принято в ответ на включение в британский санкционный список почти всего состава Совета Федерации РФ.

В ведомстве отметили, что попавшие в «стоп-лист» лица «использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии и потворствовали русофобскому политическому курсу».

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение её экономики», - добавили в МИД РФ.

Ранее Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», сообщает RT.

