Россия запретила въезд 154 членам Палаты лордов британского парламента

Россия ввела персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В сообщении говорится, что решение было принято в ответ на включение в британский санкционный список почти всего состава Совета Федерации РФ.

В ведомстве отметили, что попавшие в «стоп-лист» лица «использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии и потворствовали русофобскому политическому курсу».

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение её экономики», - добавили в МИД РФ.

Ранее Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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