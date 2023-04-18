В МИД РФ вызвали послов США, Британии и Канады из-за грубого вмешательства в дела РФ

Уточняется, что также причиной вызова послов стала деятельность, не соответствующая дипстатусу.

Накануне временного поверенного в делах Франции в РФ Джея Дармадикари вызвали в МИД России после публикации фейков о событиях на Украине.

Ранее МИД РФ понизил уровень дипломатического представительства с Эстонией до временного поверенного в делах, передает «Радиоточка НСН».

