МИД выразил протест временному поверенному в делах Франции из-за фейков о ВС России
Временного поверенного в делах Франции в РФ Джея Дармадикари вызвали в МИД России после публикации фейков о событиях на Украине. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Дипломату выразили решительный протест из-за опубликованных посольством Франции заявлений о «зверствах» российских военных в Буче и других украинских городах, указывает телеканал «360».
Отмечается, что поверенному указали на многочисленные нестыковки в инсценировке Украины и неприемлемость ложных обвинений армии России на фоне поставок французской стороной военной техники и боеприпасов для ВСУ.
В апреле прошлого года Киев обвинил российских военных в убийствах мирных жителей в Буче, напоминает Газета.ру. Минобороны России назвало подобные сообщения провокацией, отметив, что во время нахождения в городе ВС РФ ни один житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Российские танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами защиты «Арена-М»
- Эрдоган: Совбез ООН нуждается в реформе
- МИД выразил протест временному поверенному в делах Франции из-за фейков о ВС России
- Минобороны показало подготовку операторов дронов перед участием в СВО
- Британский полковник Грант назвал шесть критических ошибок ВСУ
- Хакеры атаковали сайты финских организаций в день вступления в НАТО
- Спин-офф «Джона Уика» обзавелся датой релиза
- Чавушоглу: способность Эрдогана общаться с Путиным и Зеленским вызывает зависть
- Reuters: компании ФРГ возобновили страхование «Северного потока»
- Конгрессмен обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru