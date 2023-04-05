МИД выразил протест временному поверенному в делах Франции из-за фейков о ВС России

Временного поверенного в делах Франции в РФ Джея Дармадикари вызвали в МИД России после публикации фейков о событиях на Украине. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

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Дипломату выразили решительный протест из-за опубликованных посольством Франции заявлений о «зверствах» российских военных в Буче и других украинских городах, указывает телеканал «360».

Отмечается, что поверенному указали на многочисленные нестыковки в инсценировке Украины и неприемлемость ложных обвинений армии России на фоне поставок французской стороной военной техники и боеприпасов для ВСУ.

В апреле прошлого года Киев обвинил российских военных в убийствах мирных жителей в Буче, напоминает Газета.ру. Минобороны России назвало подобные сообщения провокацией, отметив, что во время нахождения в городе ВС РФ ни один житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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