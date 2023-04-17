Посол РФ вызван в МИД Британии из-за приговора Кара-Мурзе

Посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в британский МИД после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом).

Причина – наличие у Кара-Мурзы гражданства Великобритании, а также вида на жительства в США.

Ранее Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения. Его обвиняли по статьям Уголовного кодекса РФ о госизмене, распространении ложной информации о Вооруженных силах, руководстве нежелательной организацией.

Кара-Мурза был арестован в апреле прошлого года. По данным ФСБ, длительное время Кара-Мурза сотрудничал «с одной из стран НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

