Греческий танкер «Maran Homer» подвергся атаке в Черном море
Греческий танкер Maran Homer пострадал в результате атаки неизвестного объекта неподалёку от Новороссийска, передает CNN Greece.
Согласно официальному заявлению владельца судна, корабль ожидал разрешения зайти в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске — там он должен был загрузить казахстанскую нефть. В этот момент, находясь за пределами российских территориальных вод, танкер подвергся атаке.
В компании уточнили, что экипаж остался невредим, повреждения танкера оказались незначительными, а угрозы для окружающей среды нет, поскольку на момент инцидента судно было пустым. Корабль уже покинул акваторию Новороссийска.
Кроме того, ночью в субботу мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил горожан об угрозе атаки БПЛА.
Ранее прокуратура Швеции задержала россиянина-капитана танкера Sea Owl I, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Евгений Водолазкин представил в Петербурге альбом о съемках фильма «Авиатор»
- Константин Кинчев заподозрил КГБ в помощи избежать суда
- «Битва», Бронзит и Шаламе: Кто заберет «Оскар» в 2026 году
- МВД предупредило о новой схеме обмана с секретными чатами в Telegram
- Греческий танкер «Maran Homer» подвергся атаке в Черном море
- Варвара Ворончихина стала двукратной паралимпийской чемпионкой
- «Не от хорошей жизни»: В индустрии рассказали, как трансформируются ТЦ
- В Иране назвали условия для прекращения конфликта с США и Израилем
- Цены на иранский шафран могут взлететь на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке
- Фильм «Руки Вверх! 2» расскажет о развитии группы в 2000-х