Греческий танкер «Maran Homer» подвергся атаке в Черном море

Согласно официальному заявлению владельца судна, корабль ожидал разрешения зайти в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске — там он должен был загрузить казахстанскую нефть. В этот момент, находясь за пределами российских территориальных вод, танкер подвергся атаке.



В компании уточнили, что экипаж остался невредим, повреждения танкера оказались незначительными, а угрозы для окружающей среды нет, поскольку на момент инцидента судно было пустым. Корабль уже покинул акваторию Новороссийска.



Кроме того, ночью в субботу мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил горожан об угрозе атаки БПЛА.

Ранее прокуратура Швеции задержала россиянина-капитана танкера Sea Owl I, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

