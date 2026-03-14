Греческий танкер «Maran Homer» подвергся атаке в Черном море

Греческий танкер Maran Homer пострадал в результате атаки неизвестного объекта неподалёку от Новороссийска, передает CNN Greece.

СМИ: У берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера

Согласно официальному заявлению владельца судна, корабль ожидал разрешения зайти в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске — там он должен был загрузить казахстанскую нефть. В этот момент, находясь за пределами российских территориальных вод, танкер подвергся атаке.

В компании уточнили, что экипаж остался невредим, повреждения танкера оказались незначительными, а угрозы для окружающей среды нет, поскольку на момент инцидента судно было пустым. Корабль уже покинул акваторию Новороссийска.

Кроме того, ночью в субботу мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил горожан об угрозе атаки БПЛА.

Ранее прокуратура Швеции задержала россиянина-капитана танкера Sea Owl I, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
