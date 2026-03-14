Лукашенко в шутку пригрозил отправить главу Минсельхоза Белоруссии в штурмовики
Во время рабочей поездки в Дрибинский район Могилёвской области президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с журналистами и затронул тему проводимой с января внезапной проверки вооружённых сил республики по его поручению.
В шутливой форме глава государства обратился к министру сельского хозяйства Юрию Горлову, пригрозив направить его в штурмовики, если профилакторий для телят не будет построен.
«Вот Горлов — он пойдёт впереди, штурмовиком, если не построит профилакторий для телят. Будет руководить ротой», — отметил Лукашенко. Соответствующий видеофрагмент был опубликован Telegram‑каналом «Пул первого».
Министр Юрий Горлов ответил: «Построю и пойду». На это президент с улыбкой добавил: «Лучше построй, а там уже…»
Ранее Лукашенко сообщил, что республика приобрела у России ракетный комплекс «Орешник», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Стивен Спилберг анонсировал свой следующий кинопроект
- Наталия Шевченко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
- На Кипре отменили концерт группы «Каспийский груз»
- Александр Беглов заявил о планах по возрождению киностудии «Ленфильм»
- СМИ: В еврейской школе в Амстердаме произошел взрыв
- МО: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины
- Минобороны: За 3 часа силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ
- ФСБ задержала иностранца за призывы в Telegram к терроризму
- На Земле началась вторая магнитная буря за март