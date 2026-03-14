Лукашенко в шутку пригрозил отправить главу Минсельхоза Белоруссии в штурмовики

В шутливой форме глава государства обратился к министру сельского хозяйства Юрию Горлову, пригрозив направить его в штурмовики, если профилакторий для телят не будет построен.



«Вот Горлов — он пойдёт впереди, штурмовиком, если не построит профилакторий для телят. Будет руководить ротой», — отметил Лукашенко. Соответствующий видеофрагмент был опубликован Telegram‑каналом «Пул первого».



Министр Юрий Горлов ответил: «Построю и пойду». На это президент с улыбкой добавил: «Лучше построй, а там уже…»

Ранее Лукашенко сообщил, что республика приобрела у России ракетный комплекс «Орешник», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

