Лукашенко в шутку пригрозил отправить главу Минсельхоза Белоруссии в штурмовики

Во время рабочей поездки в Дрибинский район Могилёвской области президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с журналистами и затронул тему проводимой с января внезапной проверки вооружённых сил республики по его поручению.

В шутливой форме глава государства обратился к министру сельского хозяйства Юрию Горлову, пригрозив направить его в штурмовики, если профилакторий для телят не будет построен.

«Вот Горлов — он пойдёт впереди, штурмовиком, если не построит профилакторий для телят. Будет руководить ротой», — отметил Лукашенко. Соответствующий видеофрагмент был опубликован Telegram‑каналом «Пул первого».

Министр Юрий Горлов ответил: «Построю и пойду». На это президент с улыбкой добавил: «Лучше построй, а там уже…»

Ранее Лукашенко сообщил, что республика приобрела у России ракетный комплекс «Орешник», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
