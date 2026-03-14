Цены на иранский шафран могут взлететь на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сейчас стоимость обычного шафрана варьируется от 350 до 700 рублей за грамм, премиальных иранских сортов — от 1 200 до 1 800 рублей. При отсутствии новых поставок прогнозируется повышение цен на 30–50%: до 600–1 000 рублей за грамм для обычного и до 2 000–2 500 рублей — для премиального.

Традиционные логистические маршруты через Турцию, ОАЭ и Азербайджан сейчас нарушены. Высокая цена шафрана объясняется сложностью производства: его собирают вручную лишь три недели в году (с октября до начала ноября), а для получения одного грамма требуется обработать около 150 цветков, килограмма — до 200 тысяч.

Если поставки из Ирана надолго прекратятся, рынок может переключиться на производителей из Индии, Испании, Афганистана и Марокко. Однако иранский шафран по‑прежнему считается эталоном вкуса и насыщенности, хотя ближайшим конкурентом по качеству называют индийский.

Ранее генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий сказала НСН, что виноград, яблоки и цитрусовые идут в Россию не из Ирана, но в зоне риска весенний сезон арбузов, поставки фисташек и зимний киви.

