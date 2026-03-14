Фильм «Руки Вверх! 2» расскажет о развитии группы в 2000-х
На XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» генеральный директор компаний «Руки Вверх Продакшн» и «Руки Вверх Интертеймент», креативный продюсер сериалов Вадим Бакунев сообщил ТАСС, что вторая часть фильма «Руки Вверх!» будет посвящена развитию группы в 2000‑х годах.
Российский музыкальный биографический фильм о творческом пути коллектива, снятый режиссёром Аскаром Узабаевым, вышел в прокат в 2024 году. Согласно данным портала «Кинопоиск», его бюджет достиг 390 млн рублей, а кассовые сборы превысили 990 млн рублей.
По словам Бакунева, в первой части картины не удалось охватить многие важные эпизоды из истории группы — их планируют показать во второй части. Продюсер уточнил, что зрители увидят, как Сергей Жуков преодолевал трудности того периода и как развивался коллектив в 2000‑е годы.
Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал НСН, что первый фильм «Руки вверх!» вошел в десятку лучших кинолент 2024 года, став первым байопиком про российскую группу, занявшим такую высокую позицию.
