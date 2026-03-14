Росстандарт впервые принял ГОСТ на территории для прогулок и игр с собаками

В ведомстве пояснили, что разработка ГОСТа обусловлена быстрым ростом численности домашних собак в российских городах: по разным оценкам, их количество составляет от 17 до 22 миллионов. До настоящего момента в стране отсутствовали единые научно обоснованные правила организации таких территорий.



ГОСТ регламентирует принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для владельцев собак — прогулочных, игровых, дрессировочных и гигиенических зон. В частности, в городах с населением от 10 до 100 тысяч человек должна быть обустроена как минимум одна дрессировочная площадка, а количество игровых площадок определяется из расчёта одна на каждые 10 тысяч жителей. Минимальная площадь игровой территории должна составлять 200 кв. м, дрессировочной — 1 500 кв. м. Покрытия площадок обязаны быть травмобезопасными: допускается использование песчано‑гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов. Кроме того, стандарт рекомендует озеленять игровые площадки для создания тени и защиты почвы, а также устанавливает требования к освещению, зонированию и оснащению оборудованием для владельцев и препятствиями для собак.

Ранее правительство России одобрило концепцию законопроекта, который позволит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения с ними. Однако ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев заявил «Радиоточке НСН», что осуществить подобное будет сложно. По его словам, более эффективно было бы юридически максимально усложнить процедуру приобретения питомца.

