Росстандарт впервые принял ГОСТ на территории для прогулок и игр с собаками
Росстандарт впервые утвердил государственный стандарт (ГОСТ) для территорий, предназначенных для прогулок, игр и дрессировки собак, передает РИА Новости. Требования стандарта вступят в силу с апреля текущего года.
В ведомстве пояснили, что разработка ГОСТа обусловлена быстрым ростом численности домашних собак в российских городах: по разным оценкам, их количество составляет от 17 до 22 миллионов. До настоящего момента в стране отсутствовали единые научно обоснованные правила организации таких территорий.
ГОСТ регламентирует принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для владельцев собак — прогулочных, игровых, дрессировочных и гигиенических зон. В частности, в городах с населением от 10 до 100 тысяч человек должна быть обустроена как минимум одна дрессировочная площадка, а количество игровых площадок определяется из расчёта одна на каждые 10 тысяч жителей. Минимальная площадь игровой территории должна составлять 200 кв. м, дрессировочной — 1 500 кв. м. Покрытия площадок обязаны быть травмобезопасными: допускается использование песчано‑гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов. Кроме того, стандарт рекомендует озеленять игровые площадки для создания тени и защиты почвы, а также устанавливает требования к освещению, зонированию и оснащению оборудованием для владельцев и препятствиями для собак.
Ранее правительство России одобрило концепцию законопроекта, который позволит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения с ними. Однако ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев заявил «Радиоточке НСН», что осуществить подобное будет сложно. По его словам, более эффективно было бы юридически максимально усложнить процедуру приобретения питомца.
Горячие новости
