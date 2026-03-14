В Иране назвали условия для прекращения конфликта с США и Израилем
Представитель иранских властей Мохсен Резаи обозначил два условия, при выполнении которых Тегеран готов рассмотреть вопрос о прекращении войны, передает телеканал SNN.
Во‑первых, США должны выплатить Ирану репарации за ущерб, нанесённый в ходе конфликта. Во‑вторых, необходимо вывести все американские военные базы из Персидского залива.
Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате атак пострадали многие города Исламской Республики, включая столицу. Один из ударов пришёлся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, который погиб. В ответ Иран наносит ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
