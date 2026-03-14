Варвара Ворончихина стала двукратной паралимпийской чемпионкой
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх — победа досталась ей в слаломе с результатом 1,26,95.
Теперь спортсменка — двукратная паралимпийская чемпионка. До этого она полностью укомплектовала коллекцию наград на текущей Паралимпиаде: одержала победу в супергиганте, став паралимпийской чемпионкой, а также добавила в актив бронзовую медаль в скоростном спуске.
В составе российской сборной на Играх выступают шесть атлетов, представляющих страну под её флагом. Всего команда уже добыла восемь медалей, пять из которых — высшего, золотого достоинства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
