В МИД РФ рассказали, где Россия поставит точку в СВО на Украине

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что цели специальной военной операции (СВО) России на Украине «определены вполне чётко».

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По его словам, точка в СВО будет поставлена там, где это будет нужно Москве, и она готова намертво стоять «на тех позициях, которые были заявлены руководством», чтобы обеспечить достижение поставленных целей.

«Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию», - подчеркнул Рябков.

Он добавил, что нельзя отбрасывать политические и дипломатические методы, однако если президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право.

Ранее Рябков заявил, что Россия надеется на то, что Запад не станет доводить ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМИД РФСергей Рябков
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