В МИД РФ рассказали, где Россия поставит точку в СВО на Украине
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что цели специальной военной операции (СВО) России на Украине «определены вполне чётко».
По его словам, точка в СВО будет поставлена там, где это будет нужно Москве, и она готова намертво стоять «на тех позициях, которые были заявлены руководством», чтобы обеспечить достижение поставленных целей.
«Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию», - подчеркнул Рябков.
Он добавил, что нельзя отбрасывать политические и дипломатические методы, однако если президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право.
Ранее Рябков заявил, что Россия надеется на то, что Запад не станет доводить ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Германия возобновила выдачу виз россиянам
- В МИД РФ рассказали, где Россия поставит точку в СВО на Украине
- «Газпром» сообщил об остановке очередного агрегата на «Северном потоке»
- Путин поручил подготовить проект указа об учреждении звания «Мать-героиня»
- В ЛНР заявили о блокировании укрывшихся на заводе «Азот» украинских боевиков
- Мебельная сеть Hoff может купить бизнес IKEA в России
- Госдума одобрила в первом чтении ограничение на вывоз с Камчатки красной икры
- Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры из-за риска завоза чумы в Россию
- В ЛНР заявили о срыве вывода мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке
- Путин наградил 239-й гвардейский танковый полк орденом Жукова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru