Рябков выразил надежду, что Запад не станет применять ядерное оружие на Украине

Россия надеется, что Запад не станет доводить ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет», — цитирует дипломата РИА Новости.

В мае постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине и выразил надежду, что НАТО так же не станет использовать такое вооружение.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЗападМИД РФЯдерное ОружиеСергей Рябков
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