Рябков выразил надежду, что Запад не станет применять ядерное оружие на Украине

«Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет», — цитирует дипломата РИА Новости.

В мае постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине и выразил надежду, что НАТО так же не станет использовать такое вооружение.

