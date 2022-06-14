Песков назвал главную цель российской спецоперации на Украине

Защита Донецкой и Луганской народных республик является основной целью специальной военной операции России на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Пушилин заявил о привлечении дополнительных сил в ДНР

«В целом защита республик (ДНР, ЛНР) — это главная цель специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы для защиты Донбасса, сообщает телеканал «360». Пресс-секретарь переадресовал этот вопрос в Минобороны, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияДмитрий Песков
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