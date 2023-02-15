В МИД РФ раскрыли планы США по сверхсекретным программам на Украине

Оборонное ведомство США работает над реализацией тайных программ, связанных с Украиной, заявил представитель МИД России Константин Гаврилов. Его слова передает РИА Новости.

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Пентагон намерен вербовать украинцев. Наемники станут сотрудниками американских спецслужб, сказал Гаврилов в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты после Второй мировой войны вербовали беглых нацистов и использовали их в противостоянии с Советским Союзом.

По словам Гаврилова, Вашингтон может вернуться к такой практике. США и их сателлиты пытаются любыми путями нанести ущерб России, констатировал представитель МИД.

Страны НАТО поддержат Украину, но не будут втягиваться в конфликт с Россией, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, страны альянса намерены поставить Киеву столько оружия, сколько он попросит, пишет НСН.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ПентагонУкраинаСША
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