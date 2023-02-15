В МИД РФ раскрыли планы США по сверхсекретным программам на Украине
Оборонное ведомство США работает над реализацией тайных программ, связанных с Украиной, заявил представитель МИД России Константин Гаврилов. Его слова передает РИА Новости.
Пентагон намерен вербовать украинцев. Наемники станут сотрудниками американских спецслужб, сказал Гаврилов в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты после Второй мировой войны вербовали беглых нацистов и использовали их в противостоянии с Советским Союзом.
По словам Гаврилова, Вашингтон может вернуться к такой практике. США и их сателлиты пытаются любыми путями нанести ущерб России, констатировал представитель МИД.
Страны НАТО поддержат Украину, но не будут втягиваться в конфликт с Россией, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, страны альянса намерены поставить Киеву столько оружия, сколько он попросит, пишет НСН.
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