Пентагон: страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине

Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, НАТО сейчас более сплочена и решительна, чем когда-либо.