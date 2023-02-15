Пентагон: страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине
15 февраля 202317:19
Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, НАТО сейчас более сплочена и решительна, чем когда-либо.
«Мы настроены поддерживать отважных защитников Украины столько, сколько потребуется», - добавил глава Пентагона.
Ранее, как сообщала НСН, глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru