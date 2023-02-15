Пентагон: страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине

Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, НАТО сейчас более сплочена и решительна, чем когда-либо.

Генерал США считает, что Украина продержится в конфликте дольше России

«Мы настроены поддерживать отважных защитников Украины столько, сколько потребуется», - добавил глава Пентагона.

Ранее, как сообщала НСН, глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте.

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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