Школьник рассказал о спасении ребенка от падения из окна в Дагестане

По словам подростка, стоящие у дома женщины говорили ребёнку не прыгать. Но было понятно, что слова ничего не изменят, поэтому он залез на второй этаж и через окно добрался до малыша.

«Испугался за него конечно... Потом мне объяснили, что там ребенок... Молодец, всё правильно сделал», – сказал отец Абдуллы Сиражудин Баширов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила «Радиоточке НСН», что оставленные без присмотра открытые окна - это смертельно опасное проявление родительской беспечности.