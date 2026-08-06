Школьник рассказал о спасении ребенка от падения из окна в Дагестане
Школьник из дагестанского Каспийска Абдулла Баширов, спасший трёхлетнего малыша от падения из окна, рассказал РЕН ТВ подробности инцидента.
По словам подростка, стоящие у дома женщины говорили ребёнку не прыгать. Но было понятно, что слова ничего не изменят, поэтому он залез на второй этаж и через окно добрался до малыша.
«Испугался за него конечно... Потом мне объяснили, что там ребенок... Молодец, всё правильно сделал», – сказал отец Абдуллы Сиражудин Баширов.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила «Радиоточке НСН», что оставленные без присмотра открытые окна - это смертельно опасное проявление родительской беспечности.
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