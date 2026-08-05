Украинский режим закрепил за собой статус государства-террориста, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом он расказал в беседе с РИА Новости.

«В результате распиаренной кампании украинский режим [президента Украины Владимира] Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста, получил рост ненависти в свой адрес со стороны населения России», - отметил дипломат.

Мирошник добавил, что Киев продемонстрировал миру «свою готовность к любому беспределу», игнорируя нормы международного права.

Ранее посол прокомментировал удар ВСУ по российскому пассажирскому поезду Москва – Симферополь, указав на переход Киева к тактике открытого террора против гражданской транспортной инфраструктуры.

