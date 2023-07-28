В МИД РФ пообещали жёсткий ответ на обстрел Таганрога
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона решительно осуждает преступные действия киевского режима, а именно обстрел Таганрога и атаку БПЛА Московской области, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
По её словам, эти атаки «заведомо не имели военного смысла» и были направлены «против гражданского населения и мирной инфраструктуры».
«Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов», - подчеркнула Захарова.
Она также добавила, что российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ дважды атаковали территорию Ростовской области переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Первую российские системы ПВО смогли сбить над Таганрогом - обломки упали на территории города, были ранены более 10 человек. Вторую ракету перехватили в Азовском районе, обломки упали безлюдной местности.
Кроме того, территория Московской области была атакована БПЛА, который был обезврежен средствами ПВО, жертв и разрушений нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru