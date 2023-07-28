В МИД РФ пообещали жёсткий ответ на обстрел Таганрога

По её словам, эти атаки «заведомо не имели военного смысла» и были направлены «против гражданского населения и мирной инфраструктуры».

«Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов», - подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ дважды атаковали территорию Ростовской области переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Первую российские системы ПВО смогли сбить над Таганрогом - обломки упали на территории города, были ранены более 10 человек. Вторую ракету перехватили в Азовском районе, обломки упали безлюдной местности.

Кроме того, территория Московской области была атакована БПЛА, который был обезврежен средствами ПВО, жертв и разрушений нет.

