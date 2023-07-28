Песков: Путину не докладывали о произошедшем в Таганроге

По его словам, доклада главе государства ещё не было, так как он находится на саммите «Россия — Африка».

«Пока нет. Идёт саммит», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Таганрогом была сбита украинская зенитная ракета комплекса ПВО С-200, после чего такую же российские системы ПВО перехватили в Азовском районе Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

