Песков: Путину не докладывали о произошедшем в Таганроге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не знает о произошедшем в Таганроге, сообщает РИА Новости.
По его словам, доклада главе государства ещё не было, так как он находится на саммите «Россия — Африка».
«Пока нет. Идёт саммит», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Таганрогом была сбита украинская зенитная ракета комплекса ПВО С-200, после чего такую же российские системы ПВО перехватили в Азовском районе Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru