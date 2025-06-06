Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить габариты ручной клади
Щербинский суд в Москве обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты провоза ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление подал в инстанцию столичный прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В иске указывалось, что габариты ручной клади «Победы» - одно место размером до 4*36*30 сантиметров - крайне малы и необоснованны. Также истец оспаривал требования к продукции из магазинов duty-free, которая должна быть упакована в запечатанный пластиковый пакет не более 10*10*5 сантиметров. Прокурор просил признать незаконными действия перевозчика, который создает видимость свободного выбора и намеренно определил минимальные габариты ручной клади, что делает невозможным ее использование пассажирами.
Суд признал незаконными действующие нормы «Победы» и постановил разрешить бесплатный провоз ручной клади на одном месте габаритами не менее 36*30*27 см и весом не ниже 5 килограммов, а также принял норму по товарам из duty-free, «упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров».
Инстанция вынесла вердикт 2 июня, он пока не вступил в законную силу. Авиакомпания должна ввести изменения в течение месяца со дня вступления в силу решения суда.
Ранее «Победа» сообщила, что предоставляет скидку 50% на билеты по РФ для детей 2-12 лет и разрешает пассажирам с детьми выбирать места посадки бесплатно, пишет 360.ru.
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