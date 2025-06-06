Над территорией России уничтожили 174 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 174 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 5 июня до 04.20 мск 6 июня... перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указали в ведомстве.
Дроны ликвидировали в Брянской, Ростовской, Воронежской, Саратовской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тамбовской областях, Московском регионе, Крыму.
Кроме того, военные сбили над Черным морем три управляемых ракеты ВСУ «Нептун-МД».
Ранее зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» российской группировки войск «Центр» уничтожил украинский истребитель МиГ-29, пишет Ura.ru.
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