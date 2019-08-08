В МИД РФ оценили события в Киргизии вокруг Атамбаева

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает последние события в Киргизии в качестве внутреннего дела этой страны. На эту тему спикер МИД РФ высказалась в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Она выразила надежду на благоразумие всех сторон конфликта в дружественной республике.

Захарова также уточнила, что не обладает информацией о том, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может приехать в Россию, передаёт RT. Представитель МИД напомнила, что российское посольство в Бишкеке рекомендует избегать район проведения операции в отношении Атамбаева в случае её возобновления.

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Захарова пообещала, что на Смоленской площади позднее дадут расширенную оценку событиям в Киргизии, уточняет РИА ФАН.

Силовики Киргизии предприняли попытку задержать Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы накануне.

В результате штурма пострадали 52 человека, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Схватить экс-президента, которого власти подозревают в коррупционных преступлениях, не получилось. Сегодня он пообещал провести митинг своих сторонников в центре Бишкека.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФАлмазбек Атамбаев

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