В МИД РФ оценили события в Киргизии вокруг Атамбаева

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает последние события в Киргизии в качестве внутреннего дела этой страны. На эту тему спикер МИД РФ высказалась в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Она выразила надежду на благоразумие всех сторон конфликта в дружественной республике.

Захарова также уточнила, что не обладает информацией о том, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может приехать в Россию, передаёт RT. Представитель МИД напомнила, что российское посольство в Бишкеке рекомендует избегать район проведения операции в отношении Атамбаева в случае её возобновления.