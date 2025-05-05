Власти Финляндии предложили украинцам валить лес
Украинских беженцев в Финляндии захотели отправить на лесоповал. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Уточняется, что первая группа украинцев уже начала обучение профессии лесоруба в колледже в городе Саариярви. Эта инициатива правительства запущена по предложению лесной отрасли страны. Ей не хватает рабочих рук.
Отмечается, что финским компаниям спрогнозировали дефицит в 14 тысяч работников в ближайшие пять лет. По данным миграционной службы, в Финляндии находится 27 тысяч украинцев, а еще 10 тысяч ожидают решения о предоставлении убежища в миграционных центрах.
Ранее сообщалось, что в Австрии потребовали лишить беженцев из Украины всех льгот, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru