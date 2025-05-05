Власти Финляндии предложили украинцам валить лес

Уточняется, что первая группа украинцев уже начала обучение профессии лесоруба в колледже в городе Саариярви. Эта инициатива правительства запущена по предложению лесной отрасли страны. Ей не хватает рабочих рук.

Отмечается, что финским компаниям спрогнозировали дефицит в 14 тысяч работников в ближайшие пять лет. По данным миграционной службы, в Финляндии находится 27 тысяч украинцев, а еще 10 тысяч ожидают решения о предоставлении убежища в миграционных центрах.

Ранее сообщалось, что в Австрии потребовали лишить беженцев из Украины всех льгот, напоминает НСН.

