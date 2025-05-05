Путин присвоил звания высших офицеров 15 российским военным

Российский лидер Владимир Путин присвоил 15 военнослужащим звания высших офицеров, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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В частности, звание генерал-лейтенанта было присвоено Сергею Смирнову, Кириллу Кулакову, Игорю Ерусалимову и Алексею Авдееву. Еще 11 офицерам президент присвоил звание генерал-майора; среди них — Ярослав Гладких, командующий полком, который отличился в зоне проведения спецоперации России на Украине.

Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции было присвоено сотруднику Следственного комитета России Ярославу Яковлеву.

Ранее Путин присвоил звание Героя труда президенту Московского международного Дома музыки, дирижеру Владимиру Спивакову. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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