Путин присвоил звания высших офицеров 15 российским военным
Российский лидер Владимир Путин присвоил 15 военнослужащим звания высших офицеров, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, звание генерал-лейтенанта было присвоено Сергею Смирнову, Кириллу Кулакову, Игорю Ерусалимову и Алексею Авдееву. Еще 11 офицерам президент присвоил звание генерал-майора; среди них — Ярослав Гладких, командующий полком, который отличился в зоне проведения спецоперации России на Украине.
Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции было присвоено сотруднику Следственного комитета России Ярославу Яковлеву.
Ранее Путин присвоил звание Героя труда президенту Московского международного Дома музыки, дирижеру Владимиру Спивакову. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru