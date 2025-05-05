Путин присвоил звания высших офицеров 15 российским военным

Сервис Skype официально прекратил свою работу Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве Все 133 кардинала-выборщика прибыли в Рим для избрания нового папы римского В Москве пройдет традиционная акция «Цветы Победы»