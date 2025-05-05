Знамя Победы подняли в посольстве России в Минске
Знамя Победы было поднято на территории посольства России в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о штурмовом флаге 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, которое 1 мая 1945 года водрузили над зданием рейхстага.
Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что этот стяг является «официальным символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
«В нём – воплощение беспримерного подвига воинов-освободителей, средоточие нашей общей исторической памяти, бережно передаваемой из поколения в поколение», - подчерекнул дипломат.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москве 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru