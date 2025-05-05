Речь идёт о штурмовом флаге 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, которое 1 мая 1945 года водрузили над зданием рейхстага.

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что этот стяг является «официальным символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

«В нём – воплощение беспримерного подвига воинов-освободителей, средоточие нашей общей исторической памяти, бережно передаваемой из поколения в поколение», - подчерекнул дипломат.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москве 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

