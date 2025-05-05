Жители Германии и Австрии рассказали о доброте советских солдат после войны

Редакция телеканала RT DE собрала сотни писем от жителей Германии и Австрии в рамках проекта «Германия после войны — воспоминания очевидцев». В преддверии 80-летия Победы авторы делились личными историями о встречах с советскими солдатами, развенчивая послевоенные стереотипы о «жестоких русских».

Так, 87-летний Юрген Шолтиссек из Дрездена вспомнил, как в детстве его семья приютила советских офицеров. Один из них, учитель из Омска, стал для него воплощением интеллигентности и человечности. Позже Юрген подружился с советскими переводчиками, посетил Ленинград и теперь называет Россию важной частью своей жизни.

Ханс Германн Фоккен рассказал о воспоминаниях сестры, которая в 1945 году, будучи ребенком, с опаской наблюдала за наступающими советскими войсками. Однако страх сменился доверием после теплого жеста солдата, подарившего ей хлеб с сахаром и фруктовый сироп.

В День Победы московским ветеранам вручили газеты из 1945 года

Мари-Луиза Доскоцил, которой скоро исполнится 80 лет, написала, что в младенчестве ее спасла от смерти жена советского офицера, передавшая семье мешок риса. Взрослея, женщина выучила русский язык и впоследствии называла Санкт-Петербург «городом мечты». Доктор Вольфганг Бидерманн, родившийся после войны, отметил, что его образ советских солдат сформировался на основе детских встреч с ними — в воспоминаниях осталась теплота общения и угощения хлебом и супом. Житель Фрайталя Петер Мюллер описал, как в 1947 году советский солдат, раздававший хлеб жителям разрушенного Хемница, заметил его в толпе и поделился теплой половиной буханки.

Еще одну историю рассказал Клаус Кристенс из Гамбурга. Он вспомнил, как из руин города собирал металл, а затем стал членом Коммунистической партии Германии и другом Советского Союза. В 1970-х ему подарили советский орден, найденный его коллегой в годы войны. Кристенс выразил надежду на то, что ему удастся вернуть награду потомкам ее настоящего владельца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Марчук//РИА Новости
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