Редакция телеканала RT DE собрала сотни писем от жителей Германии и Австрии в рамках проекта «Германия после войны — воспоминания очевидцев». В преддверии 80-летия Победы авторы делились личными историями о встречах с советскими солдатами, развенчивая послевоенные стереотипы о «жестоких русских».

Так, 87-летний Юрген Шолтиссек из Дрездена вспомнил, как в детстве его семья приютила советских офицеров. Один из них, учитель из Омска, стал для него воплощением интеллигентности и человечности. Позже Юрген подружился с советскими переводчиками, посетил Ленинград и теперь называет Россию важной частью своей жизни.

Ханс Германн Фоккен рассказал о воспоминаниях сестры, которая в 1945 году, будучи ребенком, с опаской наблюдала за наступающими советскими войсками. Однако страх сменился доверием после теплого жеста солдата, подарившего ей хлеб с сахаром и фруктовый сироп.