МВД опровергло данные о четырех нападавших в Махачкале
В МВД Дагестана подтвердили, что в нападении на сотрудников дорожно-патрульной службы в Махачкале участвовали двое человек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оба нападавших были нейтрализованы.
В ведомстве подчеркнули, что распространенная ранее информация о четырех злоумышленниках не соответствует действительности.
Инцидент произошел 5 мая днем на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. По данным правоохранителей, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, из него был открыт огонь. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы.
Региональный Минздрав вначале сообщал о семи пострадавших, включая одного погибшего полицейского и двух гражданских. Позднее ведомство скорректировало данные: жертвами атаки стали трое человек, еще пятеро — двое силовиков и трое мирных жителей — получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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