МВД опровергло данные о четырех нападавших в Махачкале

В МВД Дагестана подтвердили, что в нападении на сотрудников дорожно-патрульной службы в Махачкале участвовали двое человек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оба нападавших были нейтрализованы.

В ведомстве подчеркнули, что распространенная ранее информация о четырех злоумышленниках не соответствует действительности.