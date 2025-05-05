МВД опровергло данные о четырех нападавших в Махачкале

В МВД Дагестана подтвердили, что в нападении на сотрудников дорожно-патрульной службы в Махачкале участвовали двое человек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оба нападавших были нейтрализованы.

В ведомстве подчеркнули, что распространенная ранее информация о четырех злоумышленниках не соответствует действительности.

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Инцидент произошел 5 мая днем на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. По данным правоохранителей, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, из него был открыт огонь. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы.

Региональный Минздрав вначале сообщал о семи пострадавших, включая одного погибшего полицейского и двух гражданских. Позднее ведомство скорректировало данные: жертвами атаки стали трое человек, еще пятеро — двое силовиков и трое мирных жителей — получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
ТЕГИ:МВДНападениеДагестанМахачкала

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